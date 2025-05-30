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Ukrayna, Rusya’nın Saldırılarını Sürdürüyor

ZELENSKIY’IN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ateşkes çağrılarını dikkate almadığını ve saldırılarına devam ettiğini ifade etti. Zelenskiy, “Rusya, dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Hazırlayacaklarını vaat ettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim edemediler. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil” dedi.

BAŞARIŞIZ SÜREÇ

Zelenskiy, Rusya’nın vaat ettiği mutabakatın gerçekleşmemesiyle ilgili kritik noktaları vurguladı. Ukrayna’nın güvenliği ve uluslararası açıklık arayışındaki kararlılıklarının da altını çizdi.

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