Ukrayna, Rusya’nın Saldırısını Duyurdu

UKRAYNA’NIN SALDIRILARI

Ukrayna, Rusya’nın ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Sumy kentinde bir saldırı gerçekleştirildiğini ve bu olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Doğu Cephesi Askeri Sözcüsü Viktor Trehubov, Rusya’nın ilan ettiği 3 günlük ateşkesin 00.00’da yürürlüğe girmesinin ardından, Rus birliklerinin Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Birçok bölgede devam eden saldırılara dikkat çekti.

SUMY BÖLGESİNDEKİ KAYIPLAR

Sumy Bölge Savcılığı, Mykolaivka köyünde 55 yaşındaki bir kadının saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini ve 24 yaşındaki oğlunun yaralandığını aktardı. Ayrıca, yaklaşık yarım saat sonra Vorozhba’da sivil altyapıya yönelik bir saldırının düzenlendiği ve bu saldırıda 70 yaşındaki bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

ATEŞKESİN KAPSAMI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Zafer Günü nedeniyle tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Bu ateşkes, gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmişti.