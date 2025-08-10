Ukrayna, Rusya’nın Saratov Şehrine İHA Saldırdı

Ukrayna, dün gece Rusya’nın değişik bölgelerine insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği saldırılarda, özellikle Saratov şehrindeki bir endüstriyel tesisi hedef aldı. Ukrayna’nın insansız hava araçları, gece boyunca Rusya’nın çeşitli yerlerine yönelik operasyonlar yaptı. Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, 02.49’da yaptığı açıklamada, bölge halkını hava saldırılarına karşı uyardı.

HASAR VE YARALANMALAR APARAN TAHMİNLER

Busargin, uyarısından bir saat sonra yaptığı başka bir açıklamada, şehirdeki bir endüstriyel tesiste hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti. Vali, bir insansız hava aracının yerleşim alanlarından birinin avlusuna düştüğünü de ifade etti. “Saldırıda binaların camları kırıldı, sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi. Üç binanın sakinleri tahliye edildi ve yakındaki bir okula geçici barınma merkezi kuruldu. Saldırı sonucunda birkaç kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları, mağdurlara gereken yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu. Busargin, sabah saatlerinde olay yerine inceleme yapmak amacıyla geldi. Vurulan tesisten yükselen alevler ve yoğun duman sosyal medya paylaşımlarında görüldü. Yangın, sabah saatlerine dek devam etti.

UÇUŞLARIN DURDURULMASI VE KAYNAK İDDİALARI

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Saratov bölgesindeki uçuşların güvenlik önlemleri kapsamında iki saatliğine durdurulduğunu açıkladı. Ukrayna basını ise hedef alınan tesisin bir petrol rafinerisi olduğunu öne sürdü.

İHA’LARA YÖNELİK SAVUNMA OPERASYONLARI

Ayrıca, gece boyunca süren saldırılarda toplam 121 insansız hava aracının düşürüldüğü de Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Bakanlık, Ukrayna’nın dün akşam saat 20.00’den sabah 06.10’a kadar çeşitli bölgelere insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu süreç içerisinde, hava savunma sistemleri tarafından 121 İHA’nın imha edildiği ve bunlardan 8’inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü belirtildi. Ancak, saldırılarda toplam kaç İHA kullanıldığına dair bir bilgi verilmedi.