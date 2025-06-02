Ukrayna, Rusya’nın Uçaklarına Saldırdı

UKRAYNA’NIN YENİ OPERASYONU GÜNDEME DAMGA VURDU

Ukrayna’nın “Örümcek Ağı” adını verdiği operasyon, Rusya’ya ait 40 bombardıman uçağının imha edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu saldırıların barış müzakereleri öncesinde görüşmelere nasıl bir tesir edeceği ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Çırağan Sarayı’nda planlanan Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine dakikalar kala Ukrayna’dan barış mesajı geldi. Yetkililer, “Barış için adım atmaya hazırız” dedi. Bu sürpriz saldırıların ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul’da ikinci kez bir araya geliyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çırağan Sarayı’nda saat 13.00’te başlaması beklenen toplantıya heyetlerin gelmesi için hazırlıklar sürüyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere bir kez daha ev sahipliği yapıyor. İlk görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilmişti ve şimdi heyetlerin Çırağan Sarayı’nda saat 13.00’de yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor. Toplantı öncesinde Saray çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, yerli ve yabancı medya temsilcileri erken saatlerden itibaren alanda gelişmeleri takip ediyor.

UKRAYNA HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul’daki toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşme öncesi Zelenski, esir takası, ateşkes ve kaçırılan çocukların geri dönüşünün öncelikli konular olduğunu belirtti. Rus heyetinin başında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çırağan Sarayı’ndaki toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılacağını aktardı. Kremlin Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önceki açıklamalarında, ilk turda olduğu gibi bu kez Ukrayna ile arabulucular olmadan görüşmeyi arzuladıklarını ifade etmişti.

ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU DETAYLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayımladığı kararnameyle Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklikler yaptı. Rüstem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe, Andrey Fomin, Yury Kovbasa ve Evgeny Ostyansky gibi yeni yetkililer eklendi. Önceki görüşmelere katılan Aleksey Malovatsky ise müzakerelere katılmıyor. Rusya ve Ukrayna’nın İstanbul’daki görüşmelerinden bir gün önce, Ukrayna, Rusya’nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Ukrayna, “Örümcek Ağı” adı altında düzenlediği operasyonda, 40’tan fazla Rus hava aracını hedef aldı ve yaklaşık 7 milyar dolarlık hasar verdi. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, bu operasyonun Rusya’nın Ukrayna’daki bir askeri üsse düzenlediği ve 12 askerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından yapıldığını belirtti. Açıklamada, operasyonun stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34’ünün hedef alındığı vurgulandı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıları doğrularken bunların püskürtüldüğünü iddia etti. Açıklamada, çeşitli bölgelerde bazı uçakların yangın çıktığı bilgisi verildi. “Yangınlar kontrol altına alındı. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı” denildi. Öte yandan Zelenski de saldırılara ilişkin olarak, “Bu eylemler kesinlikle tarih kitaplarında yer alacak” dedi. Özellikle operasyona ilişkin detaylar, “Örümcek Ağı” operasyonunun 18 aylık gizli bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi. Ukayna, Rusya’nın beş hava üssünü eş zamanlı şekilde hedef aldı.