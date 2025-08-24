Ukrayna, Rusya’yı İHA ile vurdu

UKRAYNA’NIN İHA SALDIRILARIYLA HAVAALANLARINDA OPERASYON DURDU

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı gerçekleştirdiği insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıların ardından altı şehirdeki havaalanlarında tüm operasyonlar askıya alındı. Ukrayna, Rusya’yı İHA’larla hedef almayı sürdürdü. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova’ya yönelen bir İHA’yı başarıyla düşürdüğünü duyurdu.

HAKİKATEN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı’nın (Rosaviatsia) yaptığı açıklamada, hava sahası güvenliği nedeniyle Moskova’nın doğusundaki ve güneydoğusundaki İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarındaki operasyonların durdurulduğu kaydedildi. Ayrıca, Rusya’nın ikinci en büyük şehri olan St. Petersburg’daki havaalanı yetkilileri, çok sayıda uçuşun ertelendiğini aktardı.

İHA’LARIN İMHA SAYISI ARTIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde yalnızca üç saat içinde 32 İHA’nın imha edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin artmaya devam ettiğini gösteriyor.