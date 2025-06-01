Ukrayna, SİHA İle Rus Uçaklarını Vurdu

Ukrayna, 2 Haziran’da İstanbul’da planlanan görüşmeye bir gün kala, Rusya’ya yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus askeri havalimanlarında bulunan 40’tan fazla savaş uçağını silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduklarını açıkladı.

SALDIRILARA DAİR GÖRÜNTÜLER

Saldırılara dair çarpıcı görüntülerden biri Sibirya’da, Moğolistan sınırı yakınlarındaki Irkutsk’taki Belaya Hava Üssü’nden geldi. Bir diğeri ise Norveç sınırı yakınındaki Murmansk’da meydana geldi. Rusya bu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC Ukrayna Servisi’ne konuşan bir kaynak, vurulan uçaklar arasında erken uyarı uçağı A-50, stratejik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olan TU-95 ve TU-22M3’lerin de yer aldığını belirtti. Ayrıca, Rusya’da iki köprü de saldırıya uğradı. Rusya bu saldırılardan Ukrayna’yı sorumlu tutarken, Ukrayna söz konusu iddiayı yalanlıyor.

UKRAYNA’NIN SAVUNMA FAALİYETLERİ

Ukraynalı yetkililer, dün gece Rusya’nın Ukrayna’ya 472 SİHA ve yedi balistik veya seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlediği en büyük saldırılardan biri oldu. Ukrayna ordusu ise 385 hava hedefinin “etkisiz hale getirildiğini” duyurdu. Aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna’nın 2 Haziran’da İstanbul’da bir görüşme yapması planlanıyor. Rus RIA haber ajansı, Rus delegasyonunun 1 Haziran’da Türkiye’ye gittiğini aktardı.

ZELENSKİY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki görüşme için pozisyonlarını sıraladı. “Öncelikle koşulsuz bir ateşkes sağlanmalı. İkinci olarak savaş esirleri takas edilmeli. Üçüncüsü de kaçırılan çocuklar iade edilmeli.” Zelenskiy, “Pazartesi heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek.” diyerek, en önemli konuların yalnızca liderler tarafından çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme arzusunu da dile getirdi. Mayıs ayında, savaşın başından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında yapılan ilk karşılıklı görüşme için İstanbul’a gitme niyetinde olduğu ve Putin’i bekleyeceği hakkında bilgi vermişti. O dönemde Orta Doğu’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in İstanbul’a gelmesi durumunda kendisinin de oraya uçabileceğini belirtmiş, fakat Putin İstanbul’a gitmeyerek bakanlarının yer almadığı daha düşük seviyeli bir delegasyon göndermişti. O görüşmede ateşkese dair bir ilerleme sağlanamamış, ancak bir esir takasında uzlaşılmıştı.