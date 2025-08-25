Ukrayna Uyruklu Çocuk Bıçaklandı, Tutuklama

ÇOCUĞUNUN PARKTA SIRTINDAN BIÇAKLANMASI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden Ukrayna uyruklu bir çocuk, vakit geçirdiği parkta gaspçı olduğu iddia edilen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk, Kuşadası’nda ilk müdahale sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olaydan sonra, zanlılar yakalanarak mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün saat 22.30 civarında Kasım Yaman Parkı’nda gerçekleşti.

GASP GİRİŞİMİ VE SALDIRI

İddialara göre, 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta otururken yanlarına gelen 3 kişi önce sigara, ardından para talep etti. Olumsuz yanıt alınca üç kişilik grup bu sefer çocukların cep telefonlarını istedi. Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüphelilerden biri, aniden I.F.’yi sırtından bıçakladı. Yaralanan çocuk, kaçıp bir restoranın mutfağına sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.F.’yi hastaneye kaldırdı ve ağır yaralı olduğu belirlendi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE TUTUKLAMA

Yapılan incelemelerin ardından çocuğun akciğer zarında yırtık tespit edildi ve yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde olayın zanlıları, kısa süre içinde yakalandı. Geçtiğimiz gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bu olay, çocukların hayatının tehdit altında olduğu bir durum olarak dikkat çekiyor.