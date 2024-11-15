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Ukrayna Üzerine Trump’ın Açıklamaları

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TRUMP’IN GALADAKİ AÇIKLAMALARI

Trump, “America First Policy” Enstitüsü için düzenlenen gala etkinliğinde Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde konuşmalar yaptı. Son günlerdeki raporların, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda asker ve sivil demeden binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koyduğunu belirtti. Trump, “Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya ve Ukrayna savaşı sonlandırılmalı.” dedi.

ORTA DOĞU’YA YENİ BİR YAKLAŞIM

Konuşmasında Trump, yönetimi döneminde Orta Doğu’da gelişen olaylara odaklanacağının altını çizdi. Bu konulara dair yeni stratejiler belirleyeceğini ifade etti.

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