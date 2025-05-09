Ukrayna Ve ABD Başkanları Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Perşembe günkü bu görüşmede, Ukrayna’da barış sağlama çabaları hakkında değerlendirmelerde bulundular. Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Atılabilecek somut adımlar da dahil olmak üzere barışın sağlanması için gerekli çabaları ele aldık” ifadesini kullandı.

ATEŞKES TEKLİFİ

Zelenskiy, Trump’a “bugünden bile” 30 günlük bir ateşkese hazır olduklarını belirtti ve Rusya’nın bu teklife vereceği yanıtı beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın “tam ve koşulsuz bir ateşkesle başlayarak savaşı sona erdirme niyeti konusunda ciddi olduğunu” göstermesi durumunda her türlü görüşmeye açık olduklarını da aktardı.

BARIŞA YARDIMCI OLMAK

Trump ise barışın sağlanması yönünde yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirerek, Rusya-Ukrayna çatışmasında olası bir ateşkes konusundaki desteğini ifade etti. İki lider, Ukrayna parlamentosunun ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını onaylamış olmasından da memnuniyet duyduklarını belirtti.