Ukrayna Ve ABD, Nadir Elementler Anlaşması

UKRAYNA VE ABD ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri konusunu kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşma ile ilgili ABD ile önemli bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktardı. Sviridenko, “Bugün ABD ile ortak ekonomik ortaklık anlaşmasına doğru bir adım attık” diyerek, iki ülke ekiplerinin yapıcı bir şekilde çalıştığını ve her iki halk için faydalı olacak bir anlaşma üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

ANLAŞMA YATIRIM FIRSATLARI SUNACAK

Söz konusu anlaşmanın, Ukrayna ile ABD arasında önemli yatırımlar, altyapı modernizasyonu ve karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık için yeni fırsatlar oluşturacağı ifade edildi. Sviridenko, “Ukrayna’nın yeniden inşası için yatırım fonu oluşturmaya hazırlanıyoruz” diyerek, bu çalışmanın ülkenin geleceği için kritik önem taşıdığını vurguladı. Anlaşma metninin netleşmesi ve daha sonra imzalanması sürecinin başlamasına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

ANLAŞMA İÇİN PARLAMENTOLARIN ONAYI GEREKECEK

Sviridenko, sıradaki adımın anlaşmanın metnini netleştirmek ve imzalamak olduğunu, ardından da her iki ülkenin parlamentolarının onayının alınması gerektiğini açıkladı. Söz konusu mutabakat zaptının çevrim içi olarak Sviridenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından imzalandığı fotoğraflarda yer aldı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede, bir hafta sonra Ukrayna ile bu anlaşmayı imzalayacaklarını ifade etti.