Ukrayna Ve ABD Toplanacak New York’ta

TOPLANTILARIN DETAYLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 29 Ağustos Cuma günü ABD’nin New York kentinde bir araya geleceğini açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre’de önemli temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Zelenskiy, “29 Ağustos Cuma günü de ABD’nin New York kentinde Başkan Donald Trump’ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak” dedi. Görüşmelerde, güvenlik garantileri konusunda çalışan tüm yetkililerin yer alacağını vurgulayan Zelenskiy, bu temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını ifade etti.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

