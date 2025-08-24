Ukrayna Ve Kanada Liderleri Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

UKRAYNA VE KANADA ARASINDA ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile düzenlediği ortak basın toplantısında, potansiyel bir barış sözleşmesinin gelecekteki güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. Maddesi’ne mümkün olduğunca yaklaşmasını istediğini vurguladı. Carney, 34’üncü Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kiev’i ziyaret etti ve bu buluşma, iki liderin ardından düzenlenen basın toplantısında yönlendirildi.

BARIS VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Zelenskiy, “Hepimiz bu savaşın sonunda Ukrayna için barışın garanti olması için çalışıyoruz. Böylece çocuklarımıza ne savaş ne de savaş tehdidi miras kalmasın” dedi. Kanada Başbakanı Carney ise, “Kanada’ya göre tek güvenlik garantisinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olması gerçekçi değil. Bu gücün desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

KANADA-UKRAYNA ARASINDA İHA ÜRETİMİ ANLAŞMASI

Zelenskiy, görüşmenin ardından “Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyaret, Ukraynalılar için böylesine önemli bir günde, Bağımsızlık Günü’nde gerçekleşiyor olmasından dolayı minnettarım” dedi. Ayrıca, Kanada’nın Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. İki lider, gönüllüler koalisyonu, yaptırım çabaları, Ukrayna’nın yeniden inşası ve gaziler için rehabilitasyon programlarına potansiyel destek konularını ele aldı.

GÜVENLİK VE ENERJİ ANLAŞMALARI

Zelenskiy, görüşmelerde güvenlik, gümrük, enerji ve insansız hava aracı (İHA) üretimi konularında önemli anlaşmaların imzalandığını ifade etti. Ayrıca, Kanada’nın ABD üretimi silah ve teçhizatlarının NATO üzerinden Ukrayna’ya sağlanması için Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programına katılmaya hazır olduğunu belirtti. “Bu da 500 milyon dolarlık ek bir katkı anlamına geliyor, ki bu çok önemli bir katkı” diyen Zelenskiy, insansız hava araçlarının saldırılara karşı hayat kurtarıcı bir öncelik taşıdığını vurguladı.