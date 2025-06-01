Ukrayna Ve Rusya Görüşmeleri Yarın İstanbul’da

Ukrayna ve Rusya Görüşmeleri İStanbul’da

TOPLANTI TARİHİ VE MEKANI

Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşecek görüşmelerin, yarın saat 13.00’te İstanbul’da yapılması planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, iki heyetin Çırağan Sarayı’nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

UKRAYNA HEYETİ BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla yarın İstanbul’da yapılacak barış görüşmelerine katılacak heyeti belirledi. Heyetin başkanlığını ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov yapacak.

RUSYA’DAN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tur müzakereleri için 2 Haziran’da İstanbul’da yapılması önerisini iletti. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin bu heyete başkanlık edeceğini de ifade etti.