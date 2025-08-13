Ukrayna’ya Ait Güvenlik Garantileri Gerekiyor

ATESKES PLANI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna ve Rusya arasında olası bir ateşkes konusunda umutlar tazeleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki gazetecilere açıklamalarda bulunarak savaşı sona erdirmeye yönelik planını paylaştı. Zelenskiy, “Planım çok karmaşık değil. Çok basit: Ateşkes. Ve ateşkes sırasında ABD’nin arabuluculuğu ve net güvenlik garantileriyle konuları tartışmamız ve çözmemiz gerekiyor. Kim neyi garanti edebilir? Örneğin; Avrupa neyi garanti edebilir, ABD neyi garanti edebilir, Ruslar neyi garanti edebilir? Bunu kim bilir? Ortak bir tutum olmak zorunda” şeklinde konuştu.

AVRUPA’NIN ROLÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Zelenskiy, Avrupa liderleri ve ABD temsilcileriyle gerçekleştireceği görüşmelere de dikkat çekti. “Avrupalılarla, Amerika tarafıyla konuşacağız ve Ukrayna ile ilgili bu kadar hassas konuların Ukrayna’nın katılımıyla görüşülmesi gerektiği mesajını ileteceğim” dedi. Avrupa’nın gelecekteki müzakere sürecine dahil olmasının önemine dikkat çeken Zelenskiy, “Benim için Avrupa’nın bir şekilde sürece dahil olması çok önemli, çünkü şu anda bize güvenlik garantisi sağlayan Avrupa dışında kimse yok. Mali açıdan bile ordumuza sağlanan finansman, başlı başına bir güvenlik garantisidir” ifadelerini kullandı.

DONBAS’TAN AYRILMAK MÜMKÜN DEĞİL

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerelerde Ukrayna’nın Donbas’tan çekilmesini talep edebileceğine dair açıklamada bulunarak, bunun kesinlikle mümkün olmadığını belirtti. “Donbas’tan ayrılmayacağız. Bunu yapamayız. Herkes ilk kısmı unutuyor. Topraklarımız yasadışı şekilde işgal edilmiş durumda” şeklinde aktardı. Donbas’tan çekilmenin yeni bir savaşı tetikleyebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, “Ruslar için Donbas, gelecekteki yeni bir saldırı için sıçrama tahtasıdır. Eğer biz kendi isteğimizle ya da baskı altında Donbas’tan çekilirsek, üçüncü bir savaşı başlatmış oluruz. Neden mi? Kırım, kesinlikle ülkemizin güneyine yönelik saldırının sıçrama tahtasıydı” dedi.

STRATEJİK ÖNEMİ VURGULANDI

Zelenskiy, Donbas’ın stratejik öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, “Topyekün işgalden sonra bugün Donbas’tan çekilirsek; mevzilerimizi, arazi avantajlarımızı, kontrol ettiğimiz yüksek noktaları bırakmış oluruz. Böylece Rusların saldırıya hazırlanması için açıkça zemin hazırlamış oluruz. Birkaç yıl içinde Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerine giden yol Putin için açık hale gelir. Sadece bu da değil, Harkiv yolu da” şeklinde açıklama yaptı.