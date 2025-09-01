Ukrayna’ya Askeri Birlik Konuşlandırılacak

BAŞKAN VON DER LEYEN’DEN UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya çok uluslu bir askeri birlik konuşlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. İngiliz medyasına açıklama yapan Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD’nin tam desteğiyle çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna’ya askeri konuşlandırmalara dair kesin planlar üzerinde aktif olarak çalıştığını aktardı. Leyen, “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık. Bu çalışma çok iyi ilerliyor” şeklinde konuştu.

ABD’DEN GÜVENCE VE FİNANSMAN DESTEĞİ

Ursula von der Leyen, ABD Başkanı’nın kendilerine güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ABD varlığının olacağına dair güvence verdiğini ifade etti. “Bu çok açıktı ve defalarca teyit edildi” dediği ifadelerde, ABD’nin desteğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sürdürülebilir finansman sağlamaya yönelik yeni kaynaklar arayışında olduğunu belirtti. Leyen, Ukrayna’ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış döneminde de devam etmesi gerektiğini kaydetti.