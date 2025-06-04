Ukrayna’ya Dron Desteği Artıyor

INGILTERE VE ALMANYA UKRAYNA’YA DESTEK VERİYOR

İngiltere ve Almanya, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarını takdir ederken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, “Örümcek Ağı operasyonu için Ukrayna’ya şapka çıkartıyoruz” şeklinde konuştu. Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından basın toplantısında bulundu. Healey, Ukrayna’da şehirlerin vurulması, evlerin yıkılması ve sivillerin kaybı hakkında “Ukrayna, ABD ve buradaki herkes, ateşkes çağrısı yapıyor. Hepimiz barış istiyoruz. Putin, savaşı devam ettiriyor. Bu nedenle Temas Grubu’nun çalışması daha da önemli hale geliyor. Çabalarımızı artırmalı ve asla geri adım atmamalıyız” ifadesini kullandı.

DRON SAYISI ARTIRILACAK

Ukrayna’ya askeri desteklerden bahseden Healey, “Geçen yıl Ukrayna’ya 10 bin dron teslim ettik. Bu yıl bu sayıyı 10 katına çıkaracağız. Geçen yıl Ukrayna kuvvetlerini İngiltere’de eğittik. Bu yıl hem ülkemizde hem yurt dışında eğiteceğiz ve bu eğitim için ayırdığımız bütçeyi yüzde 20 artırarak yaklaşık 250 milyon pound seviyesine yükselteceğiz” diye belirtti. Healey, Ukrayna’ya verilen destek kapsamında, milyarlarca euro’luk taahhütlerde bulunulduğunu ve Rusya’ya verdikleri mesajın “Ukrayna güçlüdür, çok sayıda dostu vardır ve dostları onun yanındadır” olduğunu ifade etti.

ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU

1 Haziran tarihinde Ukrayna’nın Rusya’daki hava üslerine düzenlediği dron saldırılarına atıfta bulunarak Healey, “Örümcek Ağı Operasyonu için Ukrayna’ya şapka çıkarıyoruz. Bu operasyon, Ukrayna’nın Rus ordusuna ciddi zararlar verebileceğini, Ukrayna’nın bu savaşta ne denli aktif olduğunu ve kazanma kararlılığını hatırlatıyor. Biz, Ukrayna’nın yanında duran ülkeler olarak, elimizden gelen her şekilde destek vermekte kararlıyız” diye konuştu.

ALMANYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği İHA saldırılarını kutladı ve “Daha geçtiğimiz hafta sonu, dron kullanarak size karşı kullanılabilecek silahları etkisiz hale getirebileceğinizi gösterdiniz” dedi. Almanya’nın, Ukrayna’ya uzun menzilli silah tedarikine yönelik finansman sağlama kararı aldığını ve ek silah sistemleri ile mühimmat sağlayarak Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

RAMSTEIN SANAYİ YATIRIM GİRİŞİMİ

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun, adil ve kalıcı barış için mücadele eden özgür dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini belirtti. Umerov, ülkelerinde ileri teknoloji ürünleri üretecek fabrikaların kurulup kurulamayacağı konusunda ortaklarıyla görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Ukrayna’ya destek sağlayacak bu girişimin ismini “Ramstein Sanayi Yatırım Girişimi” olarak belirttiklerini açıklayarak, “Dron, füze, mühimmat ve diğer silahları birlikte üreteceğiz. Ukrayna’nın insansız hava araçları, savaş alanını değiştirdi” dedi.

YERLİ DRON ÜRETİMİ VE FİNANSMAN SORUNLARI

Çin’in dron parçalarının ihracatındaki azalışa ilişkin yöneltilen bir soruya Umerov, “Biz yıllık on milyon adet kadar insansız hava aracı üretiyoruz. Bunun maliyeti, 11 milyar dolar. 5 milyar dolara kadar yatırım yapabiliyoruz ancak 6 milyar dolarlık bir açık var” yanıtını verdi. Umerov, finansman sıkıntısı çektiklerini belirtirken, “Ukrayna üretimi bir ürüne sahibiz ve açığı bu sayede kapatıyoruz” diye ekledi.

– BRÜKSEL