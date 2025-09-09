Ukrayna’ya Dron Desteği Sağlanıyor

UKRAYNA’YA LONG MENZİLLİ DRON TAHAHÜDÜ

İngiltere ve Almanya’nın savunma bakanları, Londra’da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda Ukrayna’ya binlerce uzun menzilli dron verme taahhüdü sağladı. Ramstein formatı olarak adlandırılan ve yaklaşık 50 ülkenin katılım gösterdiği Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 30’uncu toplantısı, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirildi. Burada, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantıya Londra’dan katılırken diğer bakanlar da çevrimiçi katılım sağladı.

İNGİLTERE’DEN ASKERİ YARDIM TAHAHÜDÜ

Toplantıda, İngiltere Savunma Bakanı Healey, Ukrayna’ya askeri yardımlar kapsamında ülkesinin binlerce uzun menzilli kamikaze dron finanse edeceğini açıkladı. Healey, bu silahların İngiltere’de üretileceğini ve bir yıl içinde teslim edileceğini belirtti. “Londra’nın Ukrayna’nın savaşı sona erdirme çabalarını desteklemeye devam edeceğini” vurgulayan Healey, “Barış mümkündür. Ancak barış güç yoluyla sağlanır” dedi. Healey, “Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıları tırmandırıyor. Bu nedenle daha ileri gitmemiz ve Ukraynalı savaşçılara hayati askeri teçhizat ulaştırmak için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor” ifadesinde bulundu.

ALMANYA’DAN DRON ÜRETİMİ DESTEĞİ

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesinin Ukrayna’nın dron üretimini destekleyeceğini belirtti. Ukraynalı savunma şirketleriyle beraber birkaç bin uzun menzilli dron tedariki için anlaşma imzaladıklarını kaydetti. “Bu girişimin bir parçası olarak, Ukraynalı şirketlerle toplam 300 milyon euro tutarında bir dizi sözleşmeyi sonuçlandırıyoruz” şeklinde konuşan Pistorius, Ukrayna’nın direncini hava savunmasını güçlendirerek artıracaklarını açıkladı. Ayrıca, “Devam eden silah sistemleri ve mühimmat tedarikinin yanı sıra, Ukrayna’ya iki Patriot sistemi teslim etme sürecindeyiz. İlk fırlatıcılar, halihazırda Ukrayna’ya teslim edilmiş durumda” dedi.

UKRAYNA’YLA BİRLİKTE KAZANMA ÇABASI

Toplantıda, Ukrayna Savunma Bakanı Şmihal, Rusya’nın enerji ve altyapıya yönelik saldırılarını artırmasının beklenildiğini belirterek ek hava savunma sistemleri tedarikinin aciliyetine dikkat çekti. NATO’nun “Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi” (PURL) programı çerçevesinde düzenli finansman ve silah tedarikinin gerekliliğini vurgulayan Şmihal, “Birlikte olursak kazanabiliriz ve birlikte olursak Avrupa’da barışı garanti altına alabiliriz. Ukrayna’yı destekleyen herkese minnettarız” ifadelerini kullandı. Ramstein formatının bir önceki toplantısı ise 21 Temmuz’da yine İngiltere ve Almanya’nın eş başkanlığında gerçekleşmişti.