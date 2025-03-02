Ukrayna Zirvesi Londra’da Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI VE KATILIMCILAR

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Umarım hemen ateşkes olur ve arkasından da kalıcı bir barış anlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir, o konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz” dedi. Bu zirve, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya dahil bir çok devletten liderler ve bakanlar katıldı.

ZİRVENİN ÖNEMİ

Toplantının ardından açıklamalarını yapan Hakan Fidan, zirvenin gerçekten önemli olduğunu vurgulayarak, 17 ülkenin, Avrupa Birliği’nin ve Kanada’nın katılımcı olduğu bir zirvenin yapıldığını belirtti. Fidan, Avrupa Birliği, NATO ülkeleri ve ABD dışındaki tüm ülkelerin önemli temsilcilerinin toplantıda yer aldığını aktardı. “Burada esas gündemi, Ukrayna, Ukrayna’daki muhtemel bir barış anlaşması, ateşkes ve bunun nasıl mümkün olabileceği konusu tartışıldı. Çeşitli, farklı fikirler var” diyen Fidan, Amerika’nın son zamanlarda aldığı pozisyonun Avrupa Birliği’nde farklı görüşlerin oluşmasına yol açtığını da ifade etti.

TARTIŞMALAR VE GELECEK TOPLANTILAR

Fidan, “An itibarıyla şu anda Amerika’ya ziyaretini yapmış olan Avrupalı liderleri tekrar bir araya gelip burada neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var” dedi. Ayrıca, “Kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumdalar. Müteakip toplantılar olacak ve anladığımız kadarıyla toplantılar daha sık aralıklarla yapılacak. Burada, altı ayda bir, iki ayda bir olmak yerine, iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz” şeklinde bilgi verdi. Fidan, Amerika’daki son gelişmelerin, Avrupalı liderlerde Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda belli soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

BARIŞ ANLAŞMASI VE GÜVENLİK MİMARİSİ

Fidan, “Özellikle Ukrayna’da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa’nın yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım hemen ateşkes olur ve arkasından da kalıcı bir barış anlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir, o konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz” sözlerini dile getirdi.