Ukrayna Zirvesi’nde Ateşkes Planı Tartışıldı

LONDRA ZİRVESİ’NDEN ATEŞKES ÖNERİSİ

Londra’da yapılan Ukrayna Zirvesi’nde, İngiltere ve Fransa, bir ay süreli kısmi bir ateşkes için plan hazırladı. Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı zirvede Avrupa’nın güvenliği de ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, önerdikleri ateşkesin havadan ve denizden yapılan tüm saldırıları durdurmayı öngördüğünü açıkladı. Ancak kara birlikleri arasındaki çatışmalar bu planın dışında tutuluyor. Macron, “Olası bir ateşkeste, cephe hattındaki çatışmaların devam edip etmediğini denetlemek çok zor olur” diyerek bu durumu açıkladı.

AVRUPALI ASKERLERİN GÖNDERİLMESİ

Zirve öncesinde Le Figaro’ya konuşan Macron, Fransa ve İngiltere’nin iş birliğiyle oluşturulan bu kısmi ateşkes planının, Avrupalı kara birliklerinin olası bir ateşkesin ikinci aşamasında Ukrayna’ya gönderilmesini sağlayacağını belirtti. “Önümüzdeki haftalarda, Ukrayna topraklarında Avrupalı birlikler olmayacak” diyen Macron, müzakerelerin birkaç hafta süreceğini ve ancak barış anlaşmasının imzalanmasının ardından askerlerin gönderileceğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu gelişmelerden haberdar olduğunu bildirdi.

BARİŞ PLANININ ABD’YE SUNULMASI

Londra’da düzenlenen zirveden sonra, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış planının birçok Avrupa ülkesinin katkısıyla hazırlandıktan sonra ABD’ye sunulacağını açıkladı. Ayrıca, toplantıya katılan liderlerin, barış müzakerelerine Ukrayna’nın dahil edilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını dile getirdi. Starmer, Ukrayna’nın savunma kapasitesinin artırılması için de mutabakat sağlandığını kaydetti.

ALMANYA’DAN BARIŞ VURGUSU

Zirvede Almanya’yı temsil eden Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna’nın saldırıya uğrayan ve mağdur olan taraf olduğunu belirterek, “Buna uygun hareket etmek zorundayız ve hareket etmeyi de istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna’ya maddi ve askeri yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, liderler arasında silahların susturulması için hangi adımların atılabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldığını aktardı. Scholz, “Rusya savaşmayı bırakırsa Ukrayna’ya barış gelir” diyerek, Ukrayna’nın kendini savunma gücüne sahip olması gerektiği üzerinde durdu.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra’daki zirvenin önemli olduğunu ve muhtemel barış anlaşmasının tartışıldığını belirtti. Fidan, “Amerika’nın son haftalarda aldığı pozisyon, Avrupa Birliği içinde farklı görüşlerin oluşmasına sebep oldu” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin olası barış anlaşmasındaki katkısının önemli olduğuna dikkat çeken Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda büyük bir vizyona sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, “Toplantılar daha sık yapılacak” diyerek, yaklaşık iki haftada bir bir araya geleceklerini duyurdu.