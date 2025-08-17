Ukrayna Ziyareti İçin ABD’ye Gidecek

Ukrayna DEVLET BAŞKANINA YARDIMCI OLACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin isteği doğrultusunda, yarın ABD’de ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım” ifadelerini kullandı. Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı’nın yarın yapacağı ABD ziyaretine eşlik edeceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Leyen, “Bugün öğleden sonra Zelenskiy’i Brüksel’de ağırlayacağım. Birlikte Gönüllüler Koalisyonunun görüntülü konferansına katılacağız. Ukrayna Devlet Başkanı’nın isteği doğrultusunda yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım” dedi.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU BİR ARAYA GELİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı destekleyen 30’dan fazla Avrupa ülkesinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, ilerleyen saatlerde görüntülü görüşme yapacak. Koalisyon, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz cuma günü düzenlediği toplantı öncesinde de bir araya gelmişti. Toplantıda savaşta sağlanacak ateşkes ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri konuları üzerinde durulmuştu. Ayrıca Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesi sonrası ABD Başkanı ile Avrupalı liderler arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ZELENSKİY’İN ABD ZİYARETİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Zelenskiy, ABD’ye yapacağı ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington’da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın güvenliğini sağlamaya yönelik ABD tarafının verdiği olumlu sinyallere de dikkat çeken Zelenskiy, “Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

– BRÜKSEL