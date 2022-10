Ukrayna’dan açıklama geldi: Bu daha başlangıç

Kırım Yarımadası ile Rusya’yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’nde yaşanan patlama ile ilgili açıklama Ukrayna’ya açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlama ile ilgili “Köprü daha başlangıç” yorumunda bulundu.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü’nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kerç Köprüsü’ndeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.

Ukrayna Resmi Haber Ajansının haberine göre, köprüde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kerç Köprüsü’ndeki yolun çökmesi, raylar üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Kremlin: Putin bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, “Kırım Köprüsü’ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’e sunuldu” dedi.

Peskov, köprüdeki olayın araştırılması için Putin’in hükümet komisyonu kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Ukrayna’dan Kerç Köprüsü’nden patlamaya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna’ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey sınır dışı edilmelidir” ifadelerini kullandı.