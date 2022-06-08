Ukrayna’dan gıda krizi açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, limanlarındaki ablukanın kaldırılması için çaba harcandığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlardaki Rus ablukasını kaldırmak ve küresel bir gıda krizini önlemek için “maksimum çaba gösterdiği” ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarındaki Rus ablukası küresel gıda fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlardaki Rus ablukasını kaldırmak ve küresel bir gıda krizini önlemek için “maksimum çaba gösterdiği” ifade edilerek, “BM ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturmaya çalışıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Ukrayna, dünya pazarına karayolu, demiryolu ve nehir taşımacılığı ile tahıl tedarik etmeye başladı. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ancak Ukrayna limanlarının önündeki engel kaldırılarak bu sorun kesin olarak çözülebilir” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’nın “net güvenlik garantileri” talep ettiği vurgulanan açıklamada, “Tüm ilgili ortakları, çabalarını Rusya’nın limanlardaki ablukasını kaldıracak ve aynı zamanda Ukrayna’nın Karadeniz kıyıları ve ilgili insani yardım koridorları için net güvenlik garantileri sağlayacak dengeli bir çözüm bulmaya odaklamaya çağırıyoruz” denildi.

Ukrayna, üçüncü ülkelerden Karadeniz’de deniz kuvveti devriyesi istedi

Rusya’nın Odesa ve güney Ukrayna’ya saldırmak için bir deniz koridoru kullanma ihtimalinin dışlanamayacağına değinilen açıklamada, bu nedenle, ihracat faaliyetlerini eski haline getirmek için etkili güvenlik garantilerinin gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu tür garantilerin kıyıları denizden gelen tehditlere karşı korumak için uygun silahların Ukrayna’ya sağlanması ve üçüncü ülke deniz kuvvetlerinin Karadeniz’in ilgili bölgesinde devriye gezmesi olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna arasında henüz bir anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen, Türkiye’nin Ukrayna limanlarındaki engelleri kaldırma çabasının takdir edildiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna’nın çıkarlarının dikkate alınmadığı herhangi bir anlaşmanın reddedileceği vurgulandı.

Rusya, Karadeniz ve Azak Deniz’inde iki insani koridor açtı

Rusya tarafından dün yapılan açıklamada, Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki gemilerin güvenli hareketine izin vermek için iki insani koridor açtığını ifade etmişti.