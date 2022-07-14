Ukrayna’dan Kuzey Kore’ye sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore’nin kararına sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını karşılıklı olarak resmen tanıdığını duyururken, Ukrayna, Kuzey Koreli diplomatlarla ilişkilerini kestiklerini bildirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de bu karara her düzeyde çok sert tepki vereceklerini açıkladı.

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Suriye’nin ardından Kuzey Kore tarafından da resmen tanıdı. Kuzey Kore’nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-Chul, Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Olga Makeyeva’ya, Kuzey Kore’nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığına dair belgeyi takdim etti. Aynı zamanda Kuzey Kore’nin ayrılıkçı diğer bölge Luhansk’ı da resmen tanıdığına dair bildirim yapıldı.

AYRILIKÇI BÖLGELERDE DE KUZEY KORE’Yİ TANIDI

Kuzey Kore’nin ayrılıkçı 2 bölgeyi resmen tanımasının ardından hem Donetsk’ten hem de Luhansk’tan karşılık geldi. Donetsk ve Luhansk yönetimleri, Kuzey Kore’yi resmen tanıdıklarını duyurdu. Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Makeyeva yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması ve büyükelçilik açılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ise Rus basınına yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin Donetsk halkına bu önemli desteği için teşekkür ederim. Bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim” dedi.

UKRAYNA, KUZEY KORE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde “bağımsızlığının” Kuzey Kore tarafından tanınma kararının şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Pyongyang’ın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

ZELENSKIY AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kararına “her düzeyde çok sert tepki vereceklerini” ifade etti.