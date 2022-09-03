Ukrayna’dan savaşa dair açıklama

Ukrayna'dan Rusya ile devam eden savaşa dair açıklama geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile devam eden savaşa dair açıklama yaptı ve 49 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte çoğunluğu Donetsk ve Krivorizkiy bölgesinde olmak üzere 350 askerini kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna’da 49 bin 050 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 235 uçak, 205 helikopter, 2 bin 34 tank, 4 bin 403 zırhlı araç, bin 134 top, 293 roketatar ve 153 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 268 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 864 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 203 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti – 1Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

UKRAYNA UÇAKLARI 40’TAN FAZLA SORTİ YAPTI

Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında ise Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların son 24 saatte 40’tan fazla sorti yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusuna ait birkaç komuta merkezi ile bir mühimmat deposunun uçaklarca imha edildiği belirtildi.

Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’larla Rus ordusuna ait 2 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.