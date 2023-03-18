Ukrayna’dan tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla imzalanan ve bugün sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuştu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresiz olmasında ısrar ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Denis Şmıgal, hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Şmıgal, “Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Şmıgal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de savunduğuna işaret ederek, “Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.