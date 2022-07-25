Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, anlaşmaya dair konuştu ve tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umduklarını söyledi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya’nın saldırılarına rağmen ilk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umduklarını söyledi.

Kubrakov, İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak; Rusya’nın, Odesa limanına yönelik saldırılarına rağmen bu hafta ilk tahıl sevkiyatının yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Kubrakov, “Gelecek günlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz… Bu hafta başlamak için her şeye hazırlanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kubrakov, İstanbul’daki tahıl koridoru görüşmelerine de katılmıştı.

Bakan Yardımcısı Yuriy Vasyukov ise 24 saat içinde limanlardan sevkiyatın başlayacağına inandıklarını söyledi.

Vasyukov ilk olarak Çornomorsk limanının, sonra Odesa ve Pivdeny limanlarının kullanılacağına dikkat çekti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına ilişkin bir engelin bulunmadığını belirtti.