Ukraynalı Çocuk, Bıçaklandı, İki Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki Ukraynalı İllia F., kendisinden para ve cep telefonunu almak isteyen 3 şüphelinin saldırısına uğradı. İllia, tedavi altına alınırken, olay sonrasında yakalanan 2 şüpheli mahkemede tutuklandı. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar hala devam ediyor. Olay, Camikebir Mahallesi’nde yer alan Kasım Yaman Parkı’nda gerçekleşti.

SAĞLIK DURUMU

Saat 22.30 sıralarında, parktaki İllia F.’nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, sigara ve para istemeye başladı. İllia’nın bu talepleri kabul etmeyince, şüpheliler çocuğun cep telefonunu gasbetmek için harekete geçti. Arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan İllia F.’ye, B.C.B. tarafından sırtından bıçak hamlesi yapıldı.

YETKİLİLER YARDIM ETTİ

Yakın bir restoranın mutfağına sığınan İllia, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etmesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akciğer zarında yırtık tespit edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay sonrası yakalanan şüpheliler B.C.B. ve A.K., ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için araştırmalarına devam ediyor.