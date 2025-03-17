Ukraynalı Çocuklar Çeşme’de İlk Kez Sörf Yaptı

PROJENİN HEDEFİ VE KATILIMCILAR

Alaçatı Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen Bridge of Hope projesi, Ukrayna’nın Sumi bölgesinden gelen 25 çocuk ve anneleri için önemli bir etkinlik düzenledi. Çeşme’de gerçekleştirilen bu proje, savaşın olumsuz etkilerinden sıyrılmak isteyen bireyler için yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor. Proje, katılımcılara moral vermekle kalmıyor, aynı zamanda hayatlarında ilk kez sörf yapma deneyimini de kazandırıyor.

SÖRF EĞİTİMİNE ÜST DÜZEY İLGİ

Ukrayna Büyükelçiliği’nin desteğiyle hayata geçirilen Bridge of Hope, en dikkat çekici etkinliklerinden birine sahne oldu; bu etkinlik Active Sörf Kulübü tarafından düzenlenen sörf eğitimi oldu. Eğitimler, Mustafa Boran Durgun’un rehberliğinde gerçekleştirildi. Öncelikle karada temel tekniklerle başlanıldı ve burada çocuklar ile annelerine denge, doğru duruş ve tahtayı kontrol etme konularında bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından, katılımcılar denize açılarak ilk sörf deneyimlerini yaşadı.

MUTLULUK VE ÖZGÜVEN KAZANIMI

İlk kez sörf tahtası ile suya çıkan çocuklar, başlangıçta bazı heyecan ve tedirginlik hissetse de kısa sürede dalgalarla uyum sağlamayı başardı. Eğitmenlerin yönlendirmesiyle ayakta durmayı öğrenen çocuklar, su üzerinde özgürce kaymanın keyfini çıkardı. Eğitim süresince hem eğlenceli anlar yaşandı hem de öğretici deneyimler edinildi. Çeşme’nin masmavi sularında geçirilen bu zaman, katılımcılar için unutulmaz bir anıya dönüştü. Sörf yapmanın bazıları için kendilerine güven duymalarına yardımcı olduğu ve yeni bir spor dalına adım atmalarını sağladığı gözlemlendi.

YENİ DENEYİMLERİN KAPISINI AÇMAK

Bridge of Hope projesi, yalnızca moral desteği sunmakla kalmayıp, çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını açarak özgün ve unutulmaz deneyimler sağladı. Bu tür etkinlikler, savaşın yarattığı zorlukların üzerini örtmek ve katılımcılara yeni umutlar aşılamak adına oldukça önemli bir konu.