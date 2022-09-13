Ukrayna’nın yaptırım kararına Ankara’dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nca desteklenen bir internet sitesinde yer alan yaptırım kararına Ankara’dan tepki yükseldi.

Ukrayna’dan Türk bankaları ve iş adamlarına yaptırım çağrısına Türkiye diplomatik kanallardan tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nca desteklenen bir internet sitesinde Türk bankaları ve iş insanlarına yaptırım çağrısı yer aldı.

Çağrı üzerine Ankara harekete geçti. NTV’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre; 11 Eylül’de Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi nezdinde bir girişimde bulunuldu.

Ankara’nın olaya tepkisi güçlü bir şekilde ifade edilerek somut beklentiler açık bir şekilde ifade edildi.

Benzer bir girişim Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nce de yapıldı. Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ile olaydan duyulan rahatsızlık iletildi. Olayla ilgili Ukrayna’dan izahat de istendi.

Diplomatik kaynaklar, “Ukrayna ile var olan stratejik ortaklığımız, mevcut dayanışmamız ve içerikli işbirliğimiz ile uyumlu olarak Türk kişi ve kuruluşlarının yaptırımlar bağlamında hedef alınmaması beklenmekte olup, konu yakından takip edilmektedir” dedi.