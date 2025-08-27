Ula’da 3 Suçtan Şahıs Yakalandı

OPERASYONDA YAKALANAN ÜÇ ŞAHIS

Muğla’nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, üç ayrı suçtan aranan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçuyla 4 yıl hapis cezası alan S.S. (42), ayrıca “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan dolayı 2 yıl cezaya çarptırılmıştı. Bununla beraber, İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğince “Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması” suçundan ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

S.S.’NİN TUTUKLANMASI

Ula İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanan S.S., toplamda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen S.S., burada yapılan işlemler sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, polis ekiplerinin başarılı çalışması sayesinde gerçekleşti.