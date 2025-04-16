Ula’da Drift Yapan Sürücü Cezalandırıldı

DRİFT YAPMAKTAN CEZA

Muğla’nın Ula ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yaparak trafik güvenliğini tehdit eden ve polisin ‘Dur’ çağrısına uymayan sürücü ceza almaktan kurtulamadı. Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Muğla-Antalya karayolu üzerinde devriye görevini devam ettiren trafik ekipleri, bir sürücünün petrol istasyonu içerisinde drift yaptığını fark etti.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ

İlk olarak plakası belirlenemeyen araç, ekiplerin “dur” ihtarına karşılık vermeyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda drift yapan aracın plakasını ve sürücüsünü belirledi. Ekipler, sürücünün E.D. olduğunu tespit etti ve E.D. hakkında cezai işlem başlattı.

CEBİNDEN 52 BİN TL ÇIKTI

Sürücü E.D.’ye trafik işaret ve levhalarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, araçlarda teknik şartlara aykırılık, kamusal alanlarda uygunsuz davranış ve drift yapmak gibi maddelerden toplamda 52 bin 712 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınırken, 61 NZ 600 plakalı araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparka çekildi.