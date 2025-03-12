Ula’da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Ula ilçesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde yaptığı arama sırasında uyuşturucu madde buldu. Ula Ataköy Mahallesi’nde yaşayan G.T.A. ve H.S.A. isimli şahısların evinde gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ARAMA SONUCUNDA BULUNANLAR

Yapılan arama neticesinde 2 bin 895 gram skunk esrar, 780 gram kenevir yağı, 245 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 10 parçadan oluşan bir iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen işlemle ilgili adli sürecin başladığını bildirdi.