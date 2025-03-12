Haberler

Ula’da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Ula ilçesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde yaptığı arama sırasında uyuşturucu madde buldu. Ula Ataköy Mahallesi’nde yaşayan G.T.A. ve H.S.A. isimli şahısların evinde gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ARAMA SONUCUNDA BULUNANLAR

Yapılan arama neticesinde 2 bin 895 gram skunk esrar, 780 gram kenevir yağı, 245 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 10 parçadan oluşan bir iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen işlemle ilgili adli sürecin başladığını bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Sokak Oyunları Yeniden Canlanıyor

Düzce'de gençlik ve spor etkinliği kapsamında, çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenerek teknoloji yerine çocukluğun tadını çıkardılar. Yenitaşköprü Ortaokulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı.
Haberler

Sezer Gürel, Grabovoi Sayıları Hakkında Konuştu

Belgrad Ormanı'nda kaybolarak 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in eşi, şanslı sayıların etkisi hakkında konuştu ve herhangi kötü bir niyet olmadığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.