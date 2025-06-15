Ula’da Leylek Yavruları Kurtarıldı

YAVRULARIN KURTARILMASI

Muğla’nın Ula ilçesinde ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. Akçapınar Mahallesi’nde, leylek yavrularının yuvasında iplerin dolandığı bilgisi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye yönlendiriliyor.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda iplerden kurtarılan leylekler, sağlık sorunları olmadan tekrar yuvalarına geri bırakılıyor. Bu olay, doğanın korunması ve hayvanlara yapılan yardımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.