Ula’da Mevki, Kazada 2 Yaralı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Muğla’nın Ula ilçesindeki Sakar mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti. Olay, akşam saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu çarpma sonrasında araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

KAZA SONRASI GELEN YARDIM

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.