Ula’da Mevki, Kazada 2 Yaralı

TRAFAK KAZASI DETAYLARI

Muğla’nın Ula ilçesindeki Sakar mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti. Olay, akşam saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu çarpma sonrasında araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

KAZA SONRASI GELEN YARDIM

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Fazıl Say Ve Hayato Kapadokya’da Konser Verdi

Dünyaca tanınan piyanist Fazıl Say ile Japon halk dansı sanatçısı Nakamura Hayato, Kapadokya'da etkileyici bir konser verdiler ve katılım oldukça yoğun oldu.
Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.

