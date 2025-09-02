Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen orman yangını, karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Sakar Geçidi Gökova Kavşağı’na yakın bir bölgede, yol kenarındaki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi.

MÜDAHALE EKİPLERİ ANINDA GÖREVE KOŞTU

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine yönlendirildi. Ekipler, sarp arazideki alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek, ateşi daha fazla yayılmadan kontrol altına almayı başardı. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.