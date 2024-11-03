“ULAK, 6G İçin 113 Patent Başvurusu”

6G TEKNOLOJİLERİNE YOĞUNLAŞMA

ULAK Haberleşme AŞ (ULAK), 6G teknolojilerine odaklanarak bu alanda 113 patent başvurusu gerçekleştirdi. Şirketin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ULAK, ticari şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerine yönelik yerli ve milli ürünler geliştirerek Türkiye’nin iletişim teknolojilerine katkıda bulunuyor. 6G alanındaki patent başvurularını artan bir hızla sürdüren ULAK, bugüne kadar bu kapsamda 113 patent başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 30’u Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde uluslararası düzeyde yapılırken, 7’si ABD’ye ve 76’sı da ulusal patent olarak kaydedildi. Şirket ayrıca, 27 patentin tescilini de sağladı; bunlardan biri ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından, diğer 26’sı ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. ULAK, 6G teknolojisi için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

AR-GE ÇALIŞMALARI VE HEDEFLER

ULAK’ın AR-GE ekibi, akademik geçmişleri ve güncel standartlaşma çalışmaları doğrultusunda yeni buluşlar geliştirmek için çalışmalara yöneliyor. Şirket, 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik yapay zeka, karasal olmayan ağlar, kanal kontrol mekanizmaları, çoklu erişim teknikleri ve Radyo Erişim Ağı (RAN) teknolojileri gibi çeşitli alanlarda AR-GE faaliyetlerine devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda standarda esas patentler (SEP) olarak bilinen ve 6G teknolojisinin standartlarını belirleyecek patentler üretmek ULAK’ın hedefleri arasında yer alıyor. ULAK, üniversiteler ve akademisyenlerle işbirlikleri kurarak teknoloji geliştirme ve patent alma süreçlerini eş zamanlı olarak yürütüyor.

PATENT PORTFÖYÜ YÖNETİMİ

ULAK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ekibi, patent portföyünü yönetirken, fikri mülkiyet haklarını koruma, ticarileştirme gibi konularda çeşitli çalışmalar yürütüyor. ULAK’ın bu alanlarda sağladığı ilerlemeler, hem yerli üretim kapasitesini artıracak hem de uluslararası rekabet gücünü yükseltecek. ULAK’ın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları ve patent başvuruları, Türkiye’nin iletişim teknolojilerinde sağladığı katkıları gün geçtikçe daha da güçlendirecek.