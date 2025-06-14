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Ulaş Entok Yeniden Başkan Seçildi

ULAŞ ENTOK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Eskişehirspor’un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenlendi ve mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlık görevine getirildi. Kongre süreci başarıyla tamamlandı ve Ulaş Entok’un liderliği tekrar onaylandı.

BORÇ MİKTARI AÇIKLANDI

Toplantı esnasında kulübün mali durumu hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı. Eskişehirspor’un toplam borcunun 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu ifade edildi. Kulübün finansal durumu, spor camiasında dikkat çeken bir konu haline geldi.

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