Ulaş Köyü’nde İmece Usulü İftar

İFTAR ORGANİZASYONU ULAŞ KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ulaş köyünde, imece usulü bir iftar programı yapıldı. Ulaş köyü muhtarı Mahperiye Apaydın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuklara yöresel lezzetler sunuldu. Menüsünde yüzük çorbası, kuru fasulye ve döğme pilavı bulunan iftar, Ramazan coşkusunu paylaşan köylüler arasında sıcak bir bağ oluşturdu.

KUR’AN-I KERİM OKUNDU

İftar, İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın katılımıyla, Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Okunan ezanın ardından vatandaşlar oruçlarını açarak birlik ve beraberliğin anlamını yeniden yaşadı. Muhtar Apaydın, köylüler olarak iftar programı hazırladıklarını ve imece usulünün güzel bir örneğini sergilediklerini dile getirdi.

RAMAZAN BİRLİĞİN TEMELİDİR

Müftü Akçay, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, Ulaş köyünde bu birliği görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Beraberliğin daim olmasını diliyorum” diyen Akçay, Ramazan ayında oruç tutmanın sadece fiziksel bir eylem değil, ruhsal bir deneyim olduğunu da belirtti. “Müslüman güzel ahlak sahibidir. İyilikleri çoğaltalım. Bu güzel iftarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.