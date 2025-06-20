Ulaş’ta 877 Öğrenci Karnelerini Aldı

ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI

Sivas’ın Ulaş ilçesinde toplamda 877 öğrenci, karne alma heyecanı yaşadı. İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ulaş İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım etkinliğine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ile birlikte sınıfları ziyaret eden Eskimez, öğrencilere karnelerini bizzat verdi ve onları tebrik etti.

TATİL DÖNEMİ TAVSİYELERİ

Kaymakam Eskimez, öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini ve eksik oldukları konuları gözden geçirerek bol bol kitap okumalarını önerdi. Tatilin daha verimli ve eğlenceli geçmesi için ufak tavsiyelerde bulunan Eskimez, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere keyifli bir tatil diledi.

ANNE-BABA VE ÖĞRETMENLERİMİZE İYİ TATİLLER

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karacalar, tatilin iyi değerlendirilmesi konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Karnesi düşük olan çocukların ailelerine ise daha anlayışlı olmaları gerektiğini hatırlattı. Karacalar, “Her karnenin takdiri hak ettiğini” vurgulayarak, “Çünkü her karnede başta öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük sabrı ve emeği vardır. Bütün karne alan öğrencilerimizi, karne veren öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum.” şeklinde konuştu.