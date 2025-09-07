Haberler

Ulaş’ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında bir program düzenleniyor. Ulaş Müftülüğü, Ulaş Merkez Camisi’nde sabah namazı buluşması etkinliği yapıyor. Programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri, mahalle ve köy muhtarları, öğrenci ve vatandaşlar katılıyor.

PROGRAMIN AKIŞI

Etkinlikte, öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirilerek programa renk katıyor. İlçe Müftüsü İçli, etkinliğe katılanlara teşekkür ediyor. Ayrıca, namaza gelen çocuklar arasında yapılan kura çekimiyle, 3 kişiye bisiklet hediye ediliyor. Programa katılanlara çorba ikramı yapılarak, etkinliğin sosyal yönü de destekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haberler

Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.