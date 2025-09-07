Ulaş’ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir program gerçekleştirildi. Ulaş Müftülüğü tarafından Ulaş Merkez Camisi’nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez’in yanı sıra, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri ve mahalle ile köy muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar programa katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN KUR’AN VE İLAHİ SESLENDİRİLDİ

Programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli ilahiler seslendirdi. İlçe Müftüsü İçli, katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin önemine değindi. Namaza katılan çocuklar arasında yapılan kura çekimiyle 3 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ayrıca, programa katılan misafirlere çorba ikramı yapıldı.