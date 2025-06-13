Ulaşım Denetimlerini 40 Bin 767 Seferde Gerçekleştirdik

DENETİMLERİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında fahiş fiyatlı bilet satışları, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz hizmetlere karşı 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı” dedi. Uraloğlu ayrıca bu süreçte şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

DENETİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, denetimlerin fahiş fiyatlı bilet satışlarını önlemeye yönelik olarak aralıksız gerçekleştirildiğini vurguladı. “Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık” ifadelerini kullandı. Söz konusu tarihler arasında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden yapılan elektronik kontrollerin yanı sıra, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da sahada denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

İSTATİKSEL VERİLER VE TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ

Fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılık konusunun öncelikli başlıklar arasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 1372 işletme ile 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini ifade etti. “20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı” dedi. Ayrıca, denetimler sırasında düzenlenen 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini belirtti. Uraloğlu, otobüslerin toplamda 145 milyon 743 bin 94 kilometre kat ettiğini açıkladı.

SÜREKLİ DENETİM VE GÜVENLİK

Bakan Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Fahiş fiyatlı bilet satışının önlenmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerine etkin bir şekilde devam edileceğini açıkladı. Bu durum, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlarla seyahat etmelerini sağlamayı amaçlıyor.