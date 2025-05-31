Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

TOPLU TAŞIMA SEKTÖRÜNDE GECİCİ KONKORDATO

Toplu taşıma alanında faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali zorluklar nedeniyle geçici konkordato sürecine giriş yaptı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık bir geçici konkordato ilan edildi.

KONKORDATO KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, konkordato ilan edilen şirketler şunlardır: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, bu şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verdi. Geçici süre zarfında bu şirketler haciz ve iflas taleplerine karşı korunacak.

Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin başarıyla yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından incelenecek. Bu heyet, şirketlerin mali durumunu, borçlarını ödeme olanaklarını ve yeniden yapılandırma planlarını detaylı bir şekilde gözden geçirecek.

KİLİT TARİH: 2 TEMMUZ

Konkordato sürecinin kalıcı olup olmayacağı, 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında belirlenecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olup olmadıklarını değerlendirecek.