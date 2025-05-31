Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

GEÇİCİ KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali zorluklar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık geçici konkordato ilan edildi.

ŞİRKETLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Konkordato sürecine dahil olan şirketler şu şekilde belirtildi: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, bu şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik gereken tüm tedbirlerin alınmasına karar verdi. Geçici süreç sırasında şirketler hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altına alındı.

Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin başarılı bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendiriliyor. Heyet, şirketlerin mali yapısını, borç ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma planlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

KALICI KONKORDATO İÇİN KRİTİK TARİH

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan ilk tahkikat duruşmasında kesinleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.