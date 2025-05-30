Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. Geçici Konkordato Sürecine Girdi

KONKORDATO DUYURUSU

Ulaşım iç ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali sıkıntılar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık geçici konkordato ilan edildi.

KAPSAMDAKİ ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, konkordato kapsamına alınan şirketler arasında şunlar bulunuyor: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm gereken tedbirlerin alınmasına karar verdi. Geçici süre boyunca bu şirketler hacizler ve iflas taleplerine karşı koruma altına alındı.

Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Bu heyet, şirketlerin mali yapısını, borç ödeme kapasitelerini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan ilk tahkikat duruşmasında belli olacak. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olup olmadıklarını değerlendirecek.