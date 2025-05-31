Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Bağlı Şirketleri Konkordato Sürecine Girdi

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali sıkıntılar nedeniyle geçici bir konkordato süreci başlattı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren üç aylık bir geçici konkordato ilan edildi.

Konkordato kapsamına alınan şirketler arasında şunlar bulunuyor: Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv, AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri. Mahkeme, bu şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı. Geçici süre zarfında şirketler, hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altına alındı.

Hacizlere Karşı Koruma Altında

Şirketlerin borç yapılandırması sürecinin başarıyla yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Bu heyet, şirketlerin mali durumunu, borç ödeme kabiliyetini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

Kritik Duruşma 2 Temmuz’da

Konkordato sürecinin kalıcı olup olmayacağı ise 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında netleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin mali yeterliliklerinin devam edip etmediğini değerlendirecek.