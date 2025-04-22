Ulaşım Sektörü İçin Net Sıfır Strateji

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KARBON EMİSYONUNU AZALTMA HEDEFİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” ile ulaşım alanında karbon emisyonlarını azaltarak yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Uraloğlu, “Hedefimiz, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için bir yol haritası oluşturmak.” diye belirtiyor. Bakan Uraloğlu, 24 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” açılış programına dair değerlendirmelerde bulundu.

PROJENİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Uraloğlu, projenin önemine dikkat çekerek, “Programda Türkiye’nin ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım politikalarına ilişkin açıklamalar yapacağız.” ifadelerini dile getiriyor. Proje, Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Uraloğlu, Bakanlığın Avrupa Birliği (AB) ile mali işbirliği içerisinde hayata geçirdiği projenin sürdürülebilir ulaşım için sektörün üstleneceği rolü netleştiren kapsamlı bir strateji olduğuna dikkat çekiyor.

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER

Uraloğlu, projenin hedeflerinin ulaşımdan kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede ulaşımda sürdürülebilirlik için somut politika hedefleri ve stratejiler geliştireceklerini belirtiyor. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çevre politikaları uzmanlarının da katılacağı etkinlikte projenin kapsamı, stratejik hedefleri ve temel bileşenleri kamuoyuyla paylaşılacak. Etkinlikte, ulaşım altyapısında enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımlar, elektrikli ulaşım sistemleri, raylı sistem yatırımları ve akıllı ulaşım uygulamaları masaya yatırılacak. Ayrıca, ulaşım sektörünün net sıfır emisyon vizyonu değerlendirilecek.