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Ekonomi

Ulaşım Süresi 40 Dakikadan 6 Dakikaya Düştü

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ULAŞIM KONFORU ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Başkale Güzeldere Geçiti’nde yer alan 9 kilometrelik 32 virajlı yolu Güzeldere Tüneli ile aştıklarını belirtiyor. “Van-Hakkari yönündeki tüpü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Bakan Uraloğlu, bu projenin ulaşımdaki süreyi 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdüğünü ifade ediyor.

TASARRUF YÜKSEK ORANDA

Bakan Uraloğlu, bu projeyle birlikte zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf elde edileceğini belirtiyor. “İnşallah diğer tüpü de 2025 yılı yazında tamamlayacağız.” diyerek, projede ilerlemeyi de müjdeliyor.

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