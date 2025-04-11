Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

İZMİR TOPLU ULAŞIM TARİFELERİNDE ZAM YAPILDI

İzmir’de toplu ulaşım fiyat tarifeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile güncellendi. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli olan tarifelerde yapılan zam, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Tam biniş ücreti 25 TL olarak belirlenirken, öğretmen tarifesi ve aylık Öğrenci Abonman Kartı’nın ücreti ise değişmedi.

ZAMLI FİYAT TARİFESİ

UKOME, toplu ulaşım aracılığıyla uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi sebebiyle bir araya geldi. Oy birliği ile alınan kararda, kent merkezindeki tam tarifeye yüzde 25 oranında bir artış yapıldı. İzmirim Kart ile yapılan tam biniş ücreti 25 TL’ye yükselirken, öğretmen biniş ücreti 17,72 TL olarak sabit kaldı. 60 yaş üzerindeki vatandaşların biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde ise yüzde 16,55 oranında bir artış gerçekleşti. 65 yaş ve üzeri vatandaşların binişleri ise ücretsiz olarak devam ediyor.

UYGULAMALAR VE İNDİRİMLER

Öğrenci Abonman Kartı için (aylık 100 biniş/480 TL) herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Ayrıca, 90 Dakika Entegrasyon Sistemi ile ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. Yolcular, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatlerinde geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması kapsamında bu saat diliminde yüzde 50 indirimle seyahat edebilecek. Diğer tarifelerdeki zamlara ilişkin yeni fiyatlar ise şu şekilde oluştu; B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL.