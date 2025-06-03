Ulaşım Ücretsiz, 4 Gün Sürecek

KURBAN BAYRAMI’NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüsleri ve ADARAY’ın ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Ayrıca, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekiplerin bayram döneminde dâhil sahada görev alacağı kaydedildi.

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ’NDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliği ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu program çerçevesinde, trafikte bisiklet kullanımı, kask ve yansıtıcı ekipmanların önemi ile bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi. 150 lise öğrencisi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde pedal çevirerek etkinlikte yer aldı. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta öğrencilerin boy, kilo, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı.

Sakarya’da yer alan sanayiciler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin gelişimi için atılan adımları ve yatırımları değerlendirdi. Adaray, metrobüs ve raylı sistem projeleri başta olmak üzere şehrin her alanda gelişimi için maddi durumları bahane etmeden çalıştıklarını vurgulayan Alemdar, kentsel dönüşümün yanı sıra spor tesisleri yatırımlarını da gerçekleştireceklerini belirtti. Sakaryaspor’a destek çağrısı yapan Alemdar, Sakaryaspor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda şehrin ortak değeri olduğunu ifade etti. İş insanlarının fikir, destek ve katkısına daha fazla ihtiyaç duyduklarını aktaran Alemdar, Sakaryaspor’un yetiştirdiği yeteneklerin büyük başarılar kazanma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Macera Park’ta bir piknik etkinliği düzenledi. Gün boyunca süren bu organizasyonda katılımcılar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde dans etti.